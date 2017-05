Varebilar med overlast

To varebilar med høvesvis 300 og 400 kilo overlast blei stogga i ein kontroll på Kjøs i Hornindal tysdag. Det melder Statens vegvesen på Twitter.

Begge måtte laste av overvekta før dei fekk køyre vidare.

Fjordingen skriv at i same kontroll fekk ein lastebileigar 8.000 kroner i gebyr for ikkje å ha pålagd bombrikke i bilen. I tillegg fekk ein førar skriftleg åtvaring for brot på køyre- og kviletida, og ein bilførar måtte fjerne gjenstandar i siktsona før han fekk køyre vidare.

Ifølgje kontrollrapporten til vegvesenet blei ein bileigar også pålagd kontroll av fartsskrivaren då denne hadde feil, skriv Fjordingen.