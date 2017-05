Auke i nyetableringar

Det melder Møre og Romsdal fylkeskommune.

Dei viser til tal frå Statistisk sentralbyrå, som viser at det i 2016 har vore ei auke i nyetablerte bedrifter på 4,5 % i fylket.

Leiaren av hoppid.no, May-Britt Roald, meiner at auken har samanheng med nedgangen i oljeindustrien. Ho seier det er positivt at folk ser moglegheiter i nedgangstider og at dei omstiller seg.

– Mange av dei vi møter, har hatt tankar og idear om å starte for seg sjølv i fleire år. No er tidspunktet rett for å realisere draumen om å etablere eiga bedrift, seier Roald.

Hoppid.no har merka stor pågang frå folk som har behov for å diskutere ideane sine.

– Vi har dobla deltakartalet på kursa våre fleire stadar. I tillegg har vi hatt stor breidde og mangfald blant deltakarane, og langt fleire menn og ingeniørar enn tidlegare, seier Roald.

Også i Stranda kommune viser tala ei auke i talet på nyetableringar.

I 2014 blei det registrert 32 nye føretak. Dette talet hadde gått opp til 39 i 2015, og 41 i fjor.

Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at desse tala er henta frå Statistisk sentralbyrå, men at dei er korrigert for namne- og eigarskifte. Dei har også utelate nyetableringar i offentleg forvaltning og i primærnæringane.