Fjord1 melde tidlig måndag morgon at det er teknisk feil på ferja, og at ruta frå Stranda og at ruta 06.30 vart innstiltt. Det same var avgangen frå Liabygda 06.45. Ferja ville gå som normalt frå Stranda 07.00.

I den første meldinga frå Fjord1 sto det at også avgangen frå Stranda 07.00 var innstilt. Seinare kom det ei retting på det.