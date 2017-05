Redd for tryggleik for kajakkar

– Det vil vere direkte livsfarleg, då dette blir tett på MS Geirangerfjord og Sea Explorer. Etter våre risikovurderingar er det uakseptabelt med eit kajakksenter så tett på sightseeingbåtane. Det vil vere store sjansar for påkøyrsle, skriv Helle Firhøj Jensen i Fjordservice i eit brev til Stranda Hamnevesen. Ho meiner det er direkte farleg om personar i kajakkar er i tryggingssona for båtane.

God dialog

Til Sunnmøringen seier Firhøj Jensen at ho vonar at ein gjennom dialog kan finne ei god løysing for alle partar.

Idar Møll i Geiranger Adventure AS stadfestar overfor Sunnmøringen at han ønsker å starte opp kajakkutleige frå Notanaustet, som han leiger. Han har ikkje høyrd om brevet frå Geiranger Fjordservice, og har difor ingen kommentarar. Naustet skal ha tilflottsrett.