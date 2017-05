40.000 kroner til livsglede

Stranda-russen fekk inn heile 38.900 kroner i forbindelse med russerevyen. No er dei overrekt til Stranda omsorgssenter. Planen er at pengane skal gå til aktivitetar for dei eldre.

Skal gi livsglede

– Dei har ikkje lagt nokre konkrete planar enda, men tanken med gåva er at pasientane kjem seg ut av dørene og får gjort noko som gir dei livsglede, seier revysjef Kristin Furset som foreslår kino, grillfest, bingo, gardsbesøk, køyreturar og vinkveldar. Ho ser også for seg at pengane kan gå til innkjøp av utstyr ein trenger til aktivitetar.

Utfordrar vgs

Fredag inviterer russen til revy i Storfjord kulturhus Engasjert for eldre Russerevyen byr ikkje berre på underhaldning, men bidrar og til ein god sak.

– For eksempel kaste ballongar for å stimulere bevegelse, eller bowle i gongane, seier ho og legg til at ho håpar på ein tilbakemelding på kva dei brukar pengane til.

– Også vil eg igjen utfordre Stranda vidaregåande skule til å bruke idrettselevar til livsglede for dei eldre. Der treningsleiing blir brukt til å skape enkle aktivitetar ein gong i veka for dei eldre. Eg håper verkeleg at dei tek denne utfordringa.

Ikkje noko å utsette

Sjå bileteserie: Ein pangstart på russetida med russerevyen Fredag kveld blei vemodig for Stranda-russen, som ønska ei ny tid velkommen, og sa farvel til ei anna

– Også håper eg dei set i gang med aktivitetar snarast mogeleg. Aktivitet er ikkje noko ein skal utsette, ettersom det kan utgjere ein så stor forskjell, seier Furset som kunne rapportere om takknemlege mottakarar på omsorgssenteret.

– Eg er veldig glad for at medrussen min ville vere med på å støtte denne saka, også håpar eg alle får opp auga for kor viktig det er med aktivitet. – Uansett alder, avsluttar ho.