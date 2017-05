- Opne portar og dører mellom produksjonsrom og røykomnar. Opne dører frå produksjonsrom via krydderlaget og heilt ut til det ytste lageret, skriv vekeavisa Nytt i Uka om Grilstad sitt anlegg på Stranda.

Rot og uorden

Avisa fortel om mykje rot og uorden på ulike lager. Skitne golv i smitteslusene. Trepallar og rusta kommelokk på krydderlageret. Dårleg reingjering på garderobe og toalett, skriv avisa og legg til at dette bare var nokrer av manglane som vart avdekt då Mattilsynet tok turen innom Grilstad på Stranda i april.

Har ordna opp

Grilstad fekk pålegg om om å betre reinhaldet, rydde opp i rot og følgje verksemda si eige vedlikehaldsplan. Og det er gjort.

Lennart Floyd Berge i Mattilsynet seier i ein kommentar til avisa at Grilstad Stranda også tidlegare har fått pålegg. Det same gjeld fleire større kjøttprodusentar med bygningsmessige utfordringar.

Mista fokus

Fabrikksjef Geir Johansen seier seg lei for at ikkje alt var på stell denne gongen.

- Vi har vore opptekne med å fase inn ei ny verksemd, Tind, i verksemda vår, og har nok mista litt fokus, seier Geir Johansen til Nytt i Uka. Han strekar under at verksemda skal vere best i klassa på slike tilhøve.