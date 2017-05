Søkjer båtbyggarar til Ta Sjansen 2017

Då vert nemleg Ta Sjansen 2017 arrangert, om ein får nok påmelde.

– Vi treng minimum ti påmelde, seier Hellesyltdagane-general Svein Sporstøl.

Reglane er enkle: Vektgrensa er femti kilo, båten kan vere maks to meter i bredde og ein meter i lengde – og skal sjølvsagt ikkje ha motor.

NRK og Besserudtjernet

Ta sjansen var ei årleg hending på NRK i åra 1983 til 2002, då i Besserudtjernet i Holmenkollen. Då med både båtar og syklar.

Dei som hugsar programmet, hugsar òg at det var god variasjon i utforminga på farkostane som seila ned rampa og i Besserudtjernet i glansdagane.

– Så lenge båten held seg innanfor reglane vi har sett opp, kan du stille med kva farkost som helst, seier Per Ove Frøysa.

Likevel må ein sørge for at farkosten er sterk nok til å tole å treffe vatnet frå rampa.

– Vi set opp ei rampe ved moloen til småbåthamna, og så blir bjølla ståande ute i vatnet ved stupetårnet. Målet er å kome seg fortast mogleg ned til bjølla, seier Erik Torset i komiteen.

– Den raskaste båten vil få ein pengepremie, og det vil bli avstemming både på den tøffaste båten og den båten publikum trur dreg av med sigeren, seier Per Ove Frøysa.

Ikkje nok påmelde

Per no er det ikkje nok påmelde til å halde konkurransen, men Hellesyltdaganekomiteen forsikrar om at påmeldingsfristen ikkje er gått ut.

– Påmeldingsfristen er 1. juni. Alle som vil prøve seg som båtbyggar og våghals er hjarteleg velkomne, smiler Sporstøl. Det er ikkje sett noko øvre grense for deltakarar.

Konferansier for hendinga, blir Eldar Vågan – for høvet med hjelm.

Bladfyken stiller

Sunnmøringens er påmeldt Ta Sjansen 2017 ved undertekna, og tiltak er sett opp for å sørge for at bladfyken sitt møte med det våte element blir dokumentert på heimesida til Sunnmøringen under Hellesyltdagane som i år blir arrangert 7. til 9. juli. Sunnmøringen sin farkost heiter MS Bladkokeriet.

– Alle er velkomne til å melde seg på konkurransen, og du finn påmeldingsskjemaet på heimesida til Hellesyltdagane 2017, seier Per Ove Frøysa.