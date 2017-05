60 møringar i bondetoget i Oslo

– Ni av ti ønsker eit landbruk av same omfang som i dag. Men trygg, norsk kvalitetsmat er ingen sjølvfølgje. Skal vi framleis ha matproduksjon over hele landet må det vere lønnsamt å bruke matjorda der den er. Betre inntektsmuligheter for bonden er det viktigaste verkemiddelet for å ta vare på mangfaldet i norsk landbruk og den norske kvalitetsmaten. Likevel tilbyr regjeringa jordbruket lågare inntektsvekst enn andre grupper, seier fylkesleiar Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag i ei pressemelding i samband med den store samlinga.

Bakgarden i Landbrukskvartalet på Grønland var meir enn full av bønder frå hele landet. Her var det program med oppvarming, appellar, allsong og underhaldning, før toget sette seg i bevegelse via Karl Johan til Stortinget. Bønder og bygdefolk frå omtrent alle kommunar i Møre og Romsdal var representert med plakatar i toget.

I det timeslange programmet føre Stortinget var det appellar og underhaldning av programleiar Aasmund Nordstoga, SVER, Sigrid Moldestad, Ravi og Kristiansunds Frode Alnes. Også landbruksminister Jon Georg Dale talte utanfor Stortinget, men fekk «raudt kort» av de demonstrerande bøndene og bondesympatisørane før hele arrangementet blei avslutta av leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.