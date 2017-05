Glede over politi-vedtak

Tidleg i ettermiddag vart det klart at Stranda er ein av tre kommunar som framleis skal ha lensmann, etter at politismeistrane i distrikta gjekk inn for å leggje ned kontora. Stranda skulle etter denne planen bli betjent frå Sykkylven. Avgjerda er endeleg og blir ein del av kartet for det nye politi-Norge.

Gode argument

- Det kom inn 50 klagar og av desse vart tre tatt omsyn til. Ein av dei var Stranda, seier parlamentarisk leiar i Frp, Harald Tom Nesvik til Sunnmøringen. Han trur grunnen er at Stranda har hatt gode argument for å oppretthalde kontoret, ikkje minst dei geografiske tilhøva, Aakneset og turisttrafikken.

-Avgjerda er gjort ut frå ei heilheitsvurdering, seier Nesvik.

Beredskap og geografi

Ordførar Tryggestad kjenner avgjerda berre frå media, og han veit ikkje detaljar i opplegget. Han reknar med at organiseringa blir som i dag der lensmannen går inn i eit vaktsamarbeid med Sykkylven, Volda og Hornindal.

-Kva trur du var avgjerande for at organiseringa blei slik?

-Vi har gått inn med solide argument, der både beredskap, geografi og turisttrafikken i delar av året har vore viktige. Når det gjeld Aakneset lever den beredkskapen sitt eige liv, meiner Tryggestad. Dei andrfe kommunane som får behalde lensmannskontoret er Hemnes kommune og Aurland.

Politiet fylle med innhald

I ei pressemelding som er lagt ut på justisdepartementet sine sider, seier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen at politiet no skal fylle det nye politi-kartet med innhald.

I januar la Politidirektoratet fram avgjerd om ny tenestestruktur som kommunane fekk høve til å klage på. I Politidirektoratets avgjerd, basert i hovudsak på forslaga frå politimeistrane heldt oppe direktoratet Grane og Hattfjelldal lensmannskontor (Nordland politidistrikt), Tysfjord lensmannskontor (Nordland politidistrikt), Smøla lensmannskontor (Møre og Romsdal politidistrikt) og Drangedal lensmannskontor (Sør-Øst politidistrikt) som tjenestesteder.

71 klager

Politidirektoratet tok imot 72 klager og tok éin klage til følge, frå Årdal kommune og aviste 22 klager på formelt grunnlag.

Justis- og beredskapsdepartementet fekk oversendt til saman 71 klager, inkludert de 22 klagene som Politidirektoratet avviste. Departementet har behandla alle klager om endringar i tenestestad i de nye politidistrikta. Avgjerslene er endeleg.

Responstid

– Det er nærmaste patrulje som avgjør politiets responstid, og ikkje avstanden til nærmaste lensmannskontor. Kvar klage har blitt behandla grundig og individuelt i departementet, seier justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen.

Justis- og beredskapsdepartementet har omgjort klagene frå Hemnes kommune (Nordland politidistrikt), Stranda kommune (Møre og Romsdal politidistrikt) og Aurland (Vest politidistrikt). Desse kommunane får dermed behalde sitt tenestestad.