Selte 600 smoothie

- Det må vi sjå på som ein suksess, meiner faglæraren Ole Bjørn Hjellegjerde i Entreprenørskap.

Siste moglegheit

Denne veka er siste moglegheit til å få smakt på disse produkta, då elevane på restaurant- og matfag no går inn i eksamenstida. Ungdomsbedrifta blei rangert blant dei seks beste i landet innan gastronomi under årets NM, og tok heile seks prisar under fylkesmessa i Kristiansund tidlegare i år.

Lageret fylt opp

Hjellegjerde opplyser at etter gårsdagens produksjon var 38 flasker klar til Spar Sykkylven, 26 flasker skulle til Rema 1000 Stranda, 25 flasker skulle sendast til bakeriet i Valldal, 12 flasker til Sparebanken Møre på Stranda, fire til Sparebanken Møre på Hellesylt og ytterlegare 4 til øvrige kunder i Valldal.

Rekordstor produksjon

- Den siste produksjonsdagen ga då ein rekordstor produksjon på 109 flasker på ein og samme dag, seier Hjellegjerde.