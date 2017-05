No blir det to sommarferjer mellom Stranda og Liabygda

Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune stadfester at dei har signert ein avtale med Fjord1 som sikrar sambandet Stranda-Liabygda to ferjer i sommarsesongen.

Bakgrunnen for dette er at ferjesambandet har hatt over to prosent attståande bilar to år på rad, seier rådgjevar i fylkeskommunen Magne Hanestadhaugen.

– Det er eit mål for fylkeskommunen å gjere tiltak mot dette, seier han.

Første avgang på torsdag

Avtalen gjeld for tre år, og første avgang for den nye sommarferja blir på torsdag denne veka – 1. juni.

I skrivande stund er det ikkje avklart kva ferje det blir, men Hanestadhaugen seier at dei har stilt krav om at ferja må ta minst 28 personbileiningar.

Sommarferja vil gå til og med 31. august.

Spegelvendt i sommar

I 2018 og 2019 vil det bli utarbeidd ein eigen ruteplan for sommarsesongen, med 30 avgangar per dag.

I år vil sommarferja gå spegelvendt frå A-ferja. Måndag til fredag vil første avgang vere 09.30. Då går A-ferja, M/F Sykkylvsfjord, frå Liabygda, og sommarferja frå Stranda. Dei to ferjene vil følge kvarandre på denne måten fram til klokka 19.30 på kvardagane.

Laurdagar vil B-ferja gå mellom klokka 11.30 og 18.30. Søndagar går den frå 11.30 til 19.15.