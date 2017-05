Takstauke på Stranda-Liabygda

Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser i ei pressemelding i dag, tysdag, at det blir ei takstauke på ferjesambandet Stranda-Liabygda.

Det skjer som ein konsekvens av at det blir sette inn ei ekstra sommarferje frå 1. juni til 31. august i år, samt i sommarsesongane i 2018 og 2019.

Ny takst ut 2019

Taksten vil gå frå sone 3 til sone 5 i kontraktperioden, som er frå torsdag denne veka, 1. juni, til og med 31.12.2019.

Takstauken er i samsvar med Samferdselsutvalet i fylkeskommunen sitt vedtak i møte 7. mars. Der blei det sett som føresetnad for løysinga at ein finansierer sommarferjene innanfor gjeldande økonomiplan og ved ein eventuell takstauke på inntil to takstsoner.

Prisauken i kroner og ører

Det inneber at prisen for ein personbil under 6 meter går frå 79 kroner til 94 kroner.

Ein enkeltbillett for vaksne vil gå frå 33 kroner til 37 kroner.

Vi har henta inn prisoversiktene for dei to takstsone. Dei kan du sjå i pdf-fila nedst i saka.

Vi gjer merksam på at desse prisane gjeld til og med i dag, 30. mai 2017.