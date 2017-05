Tiltalt for familievald

Straffesaka skal opp i Sunnmøre tingrett i september i år.

Tre brot på straffelova

Tiltalen lyder på tre brot på straffelova:

Paragraf 219, første ledd : "For ved mishandling eller annen lignende adferd oftere eller grovt å ha krenket sine plikter mot noen i sin husstand"

Paragraf 219, annet ledd: "For grovt eller gjentatt å ha mishandlet, ved å ha truet, tvunget, øvet vold mot eller på annen måte ha krenket sin samboer, noen i sin husstand eller noen i sin omsorg. Mishandlingen er grov særlig fordi det legges vekt på at den har vart over lang tid".

Paragraf 282: "For ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt å ha mishandlet sin nåværende eller tidligere samboer, og sine slektninger i rett nedadstigende linje".

Grunnlaget

Grunnlaget for tiltala, er forhold som strekker seg fleire år tilbake og opphøyrde i 2015. Ifølge tiltalen har strandaren ved gjentekne høve nytta vald både mot partner og mot felles barn, samt kome med trugslar og nedsettande merknader til partner og barna.

Eitt av punkta i tiltalen går ut på at vedkommande ved fleire høve skal ha stengd barna ute frå heimen, ved minst eitt høve var det kaldt ute og barna var tynnkledde.

Valden skal ha foregått både heime og i det offentlege rom i Stranda.

Påstand om erstatting/oppreising til partner og barn blir forbehaldt nedlagt, står det i tiltalen.