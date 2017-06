Har oppretta nye driftseiningar

I ei pressemelding seier politimeister Ingar Bøen at den nye organiseringa er ein viktig milepæl for politidistriktet.

– Men det vil nok ikkje merkast så mykje utanfor politiet, seier han.

Ny organisering

Møre og Romsdal politidistrikt blei oppretta 1. januar 2016. Sidan då har det vore drive med organisasjonane frå begge dei to tidlegare distrikta. Men frå og med i dag, torsdag 1. juni, er dei tidlegare driftseiningane lagt ned – og nye har blitt oppretta.

Politidistriktet er no organisert på denne måten:

Felles eining for påtale – leiar er politiinspektør Elin Anja Drønnen

Felles eining for operativ teneste – med politiinspektør Unni Moen Vikebakk som leiar

Politiets tryggingsteneste – leiar politiinspektør Steinar Strand Olsen

Felles eining for etterretning, førebygging og etterforsking – leiar politiinspektør Kjell Arne Hestad

Felles eining for utlending, forvaltning og sivil rettspleie – leiar politiinspektør Marianne Nørgaard Aae

Verksemdstyring – leiar Marianne Nordås Frøland (fung. Alf Stormo)

HR og HMS – leiar Alf Stormo (fung. Siri Krohn Dalen)

Kommunikasjon – leiar Olav Sindre Rise

Vil vere ferdige til 1. mars

Møre og Romsdal politidistrikt får 18 tenestestader. Dei skildrar prosessen mot utarbeiding av bemanningsplanar og personaløp som svært krevjande.

Nokre skal halde fram i sine tidlegare jobbar, medan andre skal skifte arbeidsstad og arbeidsoppgåver, står det å lese i pressemeldinga.

– Når vi veit at dette omfattar meir enn 500 personar og at vi skal gjennomføre prosessen på ein tryggande måte, forstår alle at dette vil ta tid. Vi reknar derfor med at heile organisasjonen først vil vere på plass rundt 1. mars neste år, seier politimeister Bøen.

Ny operasjonssentral

Den neste milepælen for politiet i fylket, kjem 27. september. Då blir den nye operasjonssentralen i Ålesund tatt i drift. Det blir den einaste i sitt slag i Møre og Romsdal.

– Ekstra gledeleg er det at vi har lukkast med å få til eit samarbeid med brannvesenet slik at Møre og Romsdal 110-sentral flytter inn vegg-i-vegg med våre operatørar litt seinare på hausten. Vi har store forventningar til at denne samlokaliseringa skal føre til betre samhandling mellom politi og brann når kritiske situasjonar oppstår, seier Bøen.