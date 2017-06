- Les så mykje som du orkar

– Saman med barn frå over 300 andre kommunar kan alle barn i 1.-7. klasse i desse kommunane vere med på Norges kulaste lesekampanje frå 1. juni, opplyser dei tre biblioteka.

Stor suksess

I ei pressemelding skildrar dei Sommarles som ein stor suksess gjennom fleire år. I fjor deltok over 200 kommunar og 31 000 barn. Målet med kampanjen er å motivere barna til å lese så mykje dei berre orkar i løpet av ein lang sommarferie.

Hyggjelege tilbakemeldingar

– Vi gler oss til årets kampanje! Ved å gjere lesing litt ekstra morosamt håper vi at mange vil halde leseferdigheitene ved like gjennom sommaren. Vi får hyggelege tilbakemeldingar frå enkelte skular om at barn som har deltatt faktisk har blitt betre til å lese etter ferien, seier prosjektleiar Pernilla Slotte Hjermann.

Lage profil

På nettstaden til kampanjen lagar barna seg ein profil. Der registrerer dei alt dei les mellom 1. juni og 31. august. Dei får poeng for kvar lese side. I tillegg får dei tilgang til ei spesialskrive forteljing av forfattar Mari Moen Holsve, og kan løyse oppgåver knytt til denne.

Gjennom nettstaden kan ein også gjere seg fortent til digitale trofear – og kule premiar som hentast på biblioteket.