Færre ledige i Stranda

Ifølgje dei siste tala frå NAV er det no 50 arbeidsledige i Stranda, ein nedgang på ni personar den siste månaden. På eitt år er nedgangen på seks personar.

Auke i Stordal

I Stordal har det blitt fleire arbeidsause og arbeidsløysa på 2,7 prosent. 14 personar er utan arbeid. I Norddal er arbeidsløysa på 1,4 prosent. I Sykkylven er arbeidsløysa på 1,8 prosent med 73 personar heilt utan arbeid. Ørskog er mellom dei kommunane som har flest i arbeid, berre 1,2 prosent er utan arbeid.

Ned i fylket

I Møre og Romsdal totalt er arbeidsløysa noi nede på 2,6 prosent. Den har nå gått ned kvar månad i 2017, og vi må tilbake til november 2014 for å finne ei lågare arbeidsløyse i fylket.

Mai er normalt ein månad med låg arbeidsløyse, men sjølv om vi justerer for normale sesongsvingingar er nedgangen stor. Møre og Romsdal har no same prosentpoeng arbeidsløyse som landet samla. Vi ser og ein fin tendens i auka tilgang på ledige stillingar i mai.

Fleire stillingar

- Tilgangen var i mai på 1.211 stillingar, noko som er 13 prosent høgare enn i mai 2016. Samstundes har NAV mottatt få varsel om permitteringar og oppseiingar. Dette tyder på at vi er inne i ei tid der arbeidsmarknaden stabiliserer seg, seier fylkesdirektør Stein Veland i NAV.