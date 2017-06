- Kan gå attende til ei ferje

Det seier samferdselspolitikar Frank Sve (Frp) etter at debatten har tatt av om takstauken i rute 14 mellom Stranda og Liabygda.

Taksten vil gå frå sone 3 til sone 5 i kontraktperioden, som er 1. juni til og med 31. desember 2019.

Var bestillinga

I ei pressemelding skreiv fylkeskommunen at takstauken er i samsvar med Samferdselsutvalet sitt vedtak i møte 7. mars. Der blei det sett som føresetnad for løysinga at ein finansierer sommarferjene innanfor gjeldande økonomiplan og ved ein eventuell takstauke på inntil to takstsoner.

Prisauken i kroner og ører

Det inneber at prisen for ein personbil under 6 meter går frå 79 kroner til 94 kroner. Ein enkeltbillett for vaksne vil gå frå 33 kroner til 37 kroner.

Prisauken har utløyst eit skred av negative kommentarar i mellom anna Sunnmøringen sitt kommentarfelt på Facebook.

Auke kapasitet

Frank Sve, som var med på vedtaket i samferdselsutvalet seier til Sunnmøringen at han er skuffa over reaksjonane. Dette var den einaste moglegheita ein hadde for å auke kapasiteten. Han trur ikkje ein takstauke på sju kroner, når ein nyttar rabattkort, blir tyngande for trafikkantane.

-Eg trur at næringslivet vil tape på at kapasiteten går ned att. Det kostar å stå i kø for å vente på ny ferje, meiner Sve. Han legg til at det er mogleg å kunne forhandle om ei større ferje på sambandet før ny konsesjonsrunde, dersom trafikkauken held fram.

Arva kontrakt

- Debatten gjer denne saka større enn ho er. Staten gjekk i si tid inn for denne kontrakten med Fjord1, og som fylkeskommune har vi ikkje moglegheit til å endre på ho. Det må skje ved neste konsesjonsrunde, seier Sve.

- Er det rimeleg at trafikkantane må betale ekstra også etter ferien når det då berre går ei ferje, og heilt til utgangen av 2019?

Opp i samferdselsutvalet

- Dette er noko vi må sjå på når samferedselsutvalet samlast komande onsdag, 7. juni. Det er administrasjonen som har fått fullmakt til forhandlingar, seier Sve. Han legg til at takstauken heller ikkje er blitt handsama i kommunen.

-Det hasta med å få på plass dette tilbodet før ferietrafikken, men vi må vurdere om ikkje kommunen skal få saka til uttale, seier Frank Sve.