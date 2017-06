Førebur Strandalaurdag

– I år har vi valt å arrangere to Strandalaurdagar. Den andre kjem 2. september i staden for Strandadagane, som tradisjonelt blir arrangert på den tida, seier Hanne Siem og Hege Kleppe. Dei to representantane frå Stranda Sentrumsforeining har tatt på seg å halde i trådane for dei to laurdagane, saman med resten av arrangementkomtieèn.

– Det blir mykje liv og røre på Sløgstad, sjølv utan Strandadagane, seier dei.

Skjer på torget

Det blir ein stor tombola med sjenerøse gevinstar frå næringslivet. På kiosken kan ein få kjøpe kaffi og sveler. Privatpersonar er invitert til å stille ut og selje hobbyarbeid og brukskunst. Kiwi stiller med hoppeslott på torget og på Fløten arrangerer diakoniutvalet barnedag og leikar av ulike slag.

Lopper frå bagasjerommet

– Aud Berstad inviterer til «lopper frå bagasjerommet». Fyll opp bagasjerommet i bilen med saker du sjølv ikkje har bruk for, men som du trur andre kan ha nytte av. Sidan dette er noko nytt i Stranda, kan det vere lurt å melde seg på til Aud, som til dagleg er å finne på Frivillighetssentralen, seier dei to.

Loppesalet frå bagasjerommet vil etter planen finne stad på parkeringsplassen ved Euro Sko.

Store bilar

Dei unge arrangørane veit at barn elskar store bilar og maskiner. Difor stiller Stranda Anleggsservice (SAS), E-Trans og Opshaug Sandtak opp med bilpark bak Pitings. Og kanskje får nokon prøve å sitte i førarsetet? Dette går føre seg mellom kl. 11.00 og 14.00.

– Og sjølvsagt har butikkane gode tilbod på Strandalaudagane, seier dei to.

Strandameisterskap

2. september blir opplegget om lag det same, men i tillegg blir det eit eige Strandameistarskap i pizzabaking der alle kan delta med si eiga oppskrift. Det vil skje i samarbeid med Espen Slåttedalen i FoodTech, som årleg arrangerer NM i pizzabaking under matmessa SMAK.

Veteranbiltreff

– Dette kjem vi attande til når tida nærmar seg, seier Hanne Siem, som har tatt på seg ei spesielt ansvar for denne dagen. Same helg blir det arrangert veteranbiltreff på Stranda Hotel med live musikk på kveldstid. Stranda Sentrumsforeining har også informasjon på sine Facebooksider.