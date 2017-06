Fekk løyve til felling

Søknaden vart sendt 20. februar i år, dagen etter søkte Norddal kommune om det same. Vedtaket vart gitt munnleg i mai, Stranda kommune fekk skriftleg varsel førre veke.

Ei jervtispe og to kvalpar vart tatt ut 19. og 20. mai i år. Ifølge direktoratet har lisensfelling ikkje vore tilstrekkeleg for å regulere bestanden av jerv. Fellingsløyvet blir gitt for å hindre skader på husdyr i området.

Det vart i 2016 utbetalt erstatning for 39 sau/lam som vart tatt av jerv i Stranda kommune. I Norddal kommune vart det utbetalt erstatning for 105 sau/lam.