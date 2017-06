Fekk pris for forsking på god samhandling

Hole og professor Marit Kvangarsnes ved NTNU Ålesund blei tildelt prisen i går, onsdag.

Forskinga dei har gjort, gjer god samhandling mellom primær- og spesialisthelsetenesta nært pasienten sin heim mogleg, opplyser helseføretaket i ei pressemelding.

– God forsking er teamarbeid. Utan brukarane blir det inga forsking. Det er altså sjuke personar som stiller opp for at vi skal kunne utvikle helsetenestene. Takk til dei, og takk til kollegaer og fagmiljø som har backet oss, sa Hole, som er sjef ved Klinikk for medisin og rehabilitering i Helse Møre og Romsdal.

Det er Regionalt brukarutval i Helse Midt-Norge som deler ut den årlege forskingsprisen.