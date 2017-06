Skihoppar fekk TEFT-stipend

Det er Sparebanken Møre som tildeler stipendiet og som på denne måten ønsker å løfte fram unge talent, heiter det i ei pressemelding frå banken.

Rishi Sæther (20) som er frå Liabygda satsar som skihoppar og er med i teamet Lillehammer Hopp. Framtidsplanane er å bli av dei beste skiphopparane i verda. Så langt kan han sjå tilbake på den siste vinteren som gav han samanlagt siger i norgescup klasse A, tidlegare nordisk juniormeister og alt for to sesongar sidan kom han på 18. plass i senior-NM stor bakke. Satsinga på Lillehammer har gjort at han har teke store steg framover.

Ein av 16 talent

Rishi Sæther er eit av dei seksten unge talenta som Sparebanken Møre i år løftar fram gjennom TEFT-stipenda. TEFT-stipend går til unge mellom 15 og 35 år som kjem frå Møre og Romsdal eller som bur i fylket. TEFT-stipenda er for dei som har viljen, talentet - og teft.

Rishi seier stipendet betyr utruleg mykje for han.

Dyrt

- Det er krevjande økonomisk å drive med skihopping med store utgifter til utstyr og reising. Difor betyr stipendet mykje for vidare satsing. I tillegg betyr stipendet mykje sidan det er ei anerkjenning og ein blir sett pris på. Og så kan ein kanskje vise at det går an å nå langt sjølv om ein kjem frå ei lita bygd, smiler han, som også brukte takketalen på scena til å løfte fram Liabygda IL som viktig støttespelar.

Løfte fram og heie fram

Sparebanken Møre har i ni år har delt ut desse stipenda, og utøvarar som verdsmeister og OL-finalist Karsten Warholm (friidrett) og Sigrid Raabe (musikk) er mellom dei som har fått stipend.

- Vi i Sparebanken Møre er svært stolte over å få heidre flotte og hardtarbeidande talent. Vi får tilbakemeldingar om at desse stipenda gjer ein forskjell for utøvarane på grunn av den økonomisk støtta til å vidareutvikle talentet dei har, men også fordi utøvarane blir sett og løfta fram. Det gler vi oss over og heiar på stipend-vinnarane, heiter det i pressemeldinga frå banken.

Gjere rette val

Teft handlar om å gjere dei rette vala som fører ein vidare. Også i år fekk Sparebanken Møre mange søknader frå ei rekkje talentfulle ungdomar. Stipenda går til dei som merkar seg ut med unikt talent og som har ambisjonar om å utvikle talentet til noko meir. Til saman 800.000 kroner skal delast ut til dei seksten ungdomane frå heile fylket som no får stipend.

TEFT-galla

I år var det TEFT-galla med utdeling av TEFT-stipend på Martin Linge-huset i Valldal. Der var det staseleg utdelingsseremoni, god mat og god underhaldning - mellom anna ved nokre av dei som får TEFT-stipend. På samlinga var dei aller fleste stipendvinnarane med.

Alle visste at dei hadde fått stipend, men det var spenning knytt til kva stipend dei hadde fått. Toppstipendet er på 100.000 kroner medan andre fekk 50.000 kroner og 30.000 kroner.