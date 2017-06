Braut Vegtrafikkloven

Mannen var tiltalt for å ha køyrt bil medan han var påverka av alkohol, for å ha drukke alkohol etter bilkøyring sjølv om han måtte forstå at det vart ei politietterforsking i etterkant, og for å ikkje ha gyldig førarkort.

Tre utforkøyringar

Det første tiltalepunktet frifann retten mannen for. Det andre tiltalepunktet vart mannen domfelt for, då køyreturen medførte tre utforkøyringar. Retten fann at mannen opptrådte grovt uaktsamt.

Mannen si blodprøve viste på morgonen ei promille på 0,45, seinare same føremiddag var promillen på 1, 08.

Utan gyldig førarkort

Retten finn det bevist at mannen har køyrt utan gyldig førarkort. Mannen sitt førarkort blir i dommen kverrsett i 16 månader, med frådrag frå den tida førarkortet har vore kverrsett frå før. Ein set vilkår om ny praktisk og teoretisk førarprøve.

Fengsel i 18 dagar

Retten dømte vidare mannen til fengsel på vilkår i 18 dagar, ei bot på 15.000 kroner og til å betale saksomkostingar på 3.000 kroner.