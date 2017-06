Gler seg til ein ny kvardag

Berit fyller 67 år i sommar.

– Det er god timing, smiler legen.

Han fyller sjølv 70 år på laurdag, 10. juni, og planlegg å vere heime på dagen. Då blir det ope hus for vener og kjenningar, og så tek dei att feiringa med familien seinare, fortel han.

– Uvanleg stabil legestand

Når Hole no går av som kommunelege i Stranda, er det nesten å rekne som enden på ein æra. Han følger etter legane Olav Heggen og Hans Christian Paulsen inn i pensjonistane sine rekker.

– Bjørg Johansen har også vore kommunelege i Stranda i mange år og er den som vil føre arva vidare. Då Heggen slutta hadde vi fire til saman 120 årsverk i kommunen, og det er veldig spesielt. Det er uvanleg med ein så stabil legestand, seier Hole.

Han trur ikkje ein kan forvente det same framover.

– Vi ser at dei som har kome og vore her nokre år, søker seg vidare. Men slik er eit legeliv. Ein skal ha spesialistutdanning, og etter 3–4 år trenge ein sjukehusteneste for å bli allmennmedisinar.

Tok over familiegarden

Hole kan sjå seg tilbake på 42,5 år som lege. Han blei autorisert i 1976, og hadde ein turnusperiode før dette.

Strilen, frå Manger på Radøy, blei Sunnylving i 1985, då han tok over familiegarden på Langeland. Før den tid var han barnelege på Haukeland sjukehus.

– Eg likar godt denne jobben, og spesielt å jobbe med barn. Hadde eg ikkje blitt bonde, hadde eg framleis vore barnelege, tenkjer eg. Men det var eit val ein måtte ta, seier han.

Familien var aktive gardbrukarar ein periode, og hadde sauer i 12 år.

– Då borna våre, Ingebrigt og Borghild, blei så store at dei flytta ut, blei det mykje på oss. Både eg og Berit gjekk i vaktsystem, og med lamming i tillegg hadde det ikkje gått, seier Hole.

Tek over etter faren

Dottera Borghild, som er nevrolog, har takka ja til stillinga som kommunelege i Stranda og blir den som tek over etter faren.

– Ho kjem nok ikkje til å vere på Hellesylt så mykje som eg har vore, men det blir forhåpentlegvis ein full kontordag per veke. Ho kjem også til å ha tilsyn med sjukeheimen, seier Hole.

Kanskje blir det slik at dottera kjem til å ta over garden også?

– Vi har ikkje kome så langt enda. Men vil ho det, skal ho gjerne få det, smiler legen.

– Eg skal nyte det

Hole fortel at han er innstilt på det nye tilværet, og seier han gler seg til å bli pensjonist.

– Eg skal nyte det, og gjere det eg har lyst til. Vi har alltid reist mykje, og likar godt det. Eg har også forskjellige hobbyar og ein gard som skal haldast vedlike. Så eg er ikkje så bekymra, smiler han.

Som pensjonist får han betre tid til å pleie interesser som båt og fiske, frimerkesamling og fjellturar.

Framleis aktiv som politikar

Hole kan også sjå seg tilbake på ei mangeårig politisk karriere.

Høgrepolitikaren kom inn i kommunepolitikken som medlem av hovudutvalet for helse- og sosialtenester i 1987, og fekk plass i kommunestyret i 1991. I åra 1999 til 2015 var han gruppeleiar i Stranda Høgre, og frå 2003 til 2007 var han varaordførar.

I dag er han varamedlem i kommunestyret og første nestleiar i Stranda Høgre sitt foreiningsstyre.

Cruisekaia på Hellesylt

Når han ser tilbake på den politiske karrieren, trekk han spesielt fram djupvasskaia på Hellesylt. Hole var styreleiar i Stranda hamnevesen då det første spadetaket blei tatt hausten 2010.

– Det er synd det ikkje blei kai på Stranda også, det var jo det vi hadde planlagt. Men cruisekaia på Hellesylt blei ein realitet, og er i dag ei av dei mest frekventerte cruisekaiene i landet, seier han.

Fekk viktige sjukeheimsplassar

Han trekk også fram faste sjukeheimsplassar i Sunnylven som eit av høgdepunkta.

Aldersheimen på Hellesylt var på plass i 1984, og det var planlagt sjukeheimsplassar. Så tok kommunen over ansvaret frå fylkeskommunen, og planane blei sett på vent, fortel legen.

– At desse planane blei realisert, utgjer ein veldig forskjell for bygda, seier han.

Kjem til å sakne pasientane

Sjølv om han ser fram til å bli pensjonist, seier Hole at han kjem til å sakne pasientane.

– Ein møte jo mange kjekke folk, og eg har kome tett innpå menneska som bur i kommunen. Og etter så lang tid kjenne ein også generasjonane. Ein har mykje kunnskap som er god å ha. Men ein gong skal ein bli pensjonist, og det er veldig greitt.

Anniken Westad