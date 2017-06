frontpage / Nyhende Japanarar satsar på 3D-strikkemaskiner på Sunnmøre

Saman med Sykkylvsbedrifta Amatec stiller japanske Shima Seiki med to avanserte strikkemaskiner for å få i gang eit kompetansesenter for 3D-strikking i Sykkylven, fortel Nett.no.