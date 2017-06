Rydda kulturminne – fekk pris

Prosjektet er ein del av prosjektet «Rydd eit kulturminne» i regi av Norsk Kulturarv. 22 elevar frå 5., 6. og 7. trinn brukte 146 dugnadstimar for å rydde fram den gamle garden, vart fråflytta i 1907. Berre murane står att no, og garden var sterkt attgrodd. Fredag fekk elevane vite at dei i konkurranse med ti andre prosjekt fekk ein ekstra premie på 10.000 kroner frå Norsk Verdsarv.

Er kjekt

– Det er veldig kjekt å sjå at andre sett pris på den jobben vi har gjort, seier lærar Arne Ringstad ved Sunnylven skule til Sunnmøringen.

Det meinte også elevane, og komande veke reiser dei til Runde på skuletur. Det blir nok meir enn ein pinneis på turen.

Rydda Kurlå

Tidlegare har elevane på mellomsteget ved skulen vore med på restaureringa av Kurlå i samarbeid med Storfjordens Venner. Kurlå er nabo til Bergane, og her har vi følgt utviklinga i restaureringa av det gamle stovehuset.

– Vårt bidrag var rydding av helikopterlandingsplass og tilkomst til garden, skriv skulen i si grundige utgreiing om prosjektet.

– På vegen dit gjekk vi forbi Bergane og såg at her var det behov for skog- og krattrydding, slik at murane etter dei ulike bygga vistest betre. Både med tanke på dei som passerte og frå andre sida av vika på turistkaia og frå Hellesylt sentrum, opplyser Arne Ringstad.

Forelått kulturminne

Skulen kontakta eigarane og fekk grønt lys for rydding . Plassen er på lista over føreslåtte kulturminne i kommunen.

I april og byrjinga av mai har elevar, lærarar og vaktmeister vore i Bergane fire gonger på skogrydding. Ved hjelp av motorsag, tursag og kraftige greinsakser har vi rydda store deler av innmarka på husmannsplassen. Vaktmeister si oppgåve var å smørje roundup på stubbane etter lauvtrea for å hindre gjenvekst. I tillegg har vi sett att nokre store tre for å minske tilgang på lys og næring for å minske gjenveksten, står det om prosjektet.

Registrering

- Det er ikkje lagt konkrete planer for vidare arbeid med kulturminnet, men vi har tenkt å bruke området også i framtida då det er i gåavstand. Aktuelle aktivitetar er då utgraving av murane, oppmåling av murane, registrering kva planter/tre som veks på plassen og lage ein info-plakat om plassen.