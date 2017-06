Dregetua er eit mykje brukt turmål blant strandarane, og ligg oppanfor byggefeltet Kjølås i Stranda. Det er litt krøkkete å fortelje korleis du køyrer - men ha som utgangspunkt å ta inn i krysset til Ringstad skule og ta opp til Kjølås til høgre når du møter fareskiltet "Farleg kryss". Deretter går du inn i appen "Morotur" og lar Google lose deg fram. For min del fungerte det heilt utmerket - eg er ikkje lommekjent i området, og hadde god hjelp frå Google Maps.

Dregetua er ein blå tur - og den er ikkje egna for rullestol eller barnevogn. Men den er ikkje spesielt krevjande, sjølv om turen er lang. Du går oppover på ei god rås, og om du går i ditt eiga tempo - noko som uansett er å tilrå - så er dette ein tur dei aller fleste godt klarer å fullføre.

Parkeringa er stor og god, og godt merka. Turstien starter rett etter parkeringa, på ein traktorveg - og følg Stikk ut-skilta. Om du tek av til det første Dregetua-skiltet, så går turen gjennom skauen - og den er brattare enn Stikk ut-turen. Meir om skauen etterkvart.

Traktorvegen går etterkvart over i ei skogsrås - og fordi turområdet er mykje brukt lokalt, så er det ingen problem med å finne fram. Råsa er òg godt merka med raudmerking.

I byrjinga av mai var snøsmeltinga ikkje heilt starta, så stien hadde nokre våte parti fram til Heimerhaugane - eit hyttefelt nedanfor Dregetua. Her må du ta og knipse til Stranda sentrum, det er flott utsyn over bygda - og du kan ta deg ein liten kvil før neste etappe på turen.

Rett ved hyttefeltet møtte eg ein mann i friskt driv nedover, og han stilte seg noko skeptisk til fottøyet mitt. Eg gjekk i låge, heilt ordinære tursko. Eg skulle etterkvart skjønne kva han meinte.

For. Oppanfor Heimerhaugane, byrja snøen. Det var vel ein halvmeter snø som låg siste kilometeren, og det er ikkje det enklaste materiale i verda å klyve oppover på. For frå Heimerhaugane til Dregetua går det relativt bratt oppover heile stykket.

Men så er det slik med Stikk ut, at den koda - den lokkar meir enn fornufta. Så eg gjekk på med friskt mot, og måtte ta nokre pustepauser undervegs. Eg fann heldigvis eit spor nokon hadde gått med truger, som ga godt feste for meg oppover. Takk til deg - eg trur faktisk ikkje eg hadde kome meg heilt opp utan desse spora.

Koda vart notert og mange knips over den framifrå utsikta vart tatt ved varden - den er eit godt navigasjonspunkt oppover.

Så var det å kome seg ned igjen. Og når det er mykje snø, så er det mindre rås å navigere etter. Så ved Heimerhaugane mista eg råsa på veg over ei myr. Det logiske når du har gått oppover heile vegen, er å gjere det stikk motsette når du skal tilbake igjen. Så eg tok ei svært alternativ rute nedover, som slett ikkje er avmerka på eit kart.

Eg hamna bokstavleg talt åt skogen. Før eg fekk sukk om meg, sto eg i eit granfelt - og der gjekk det fort nedover. Eg heldt meg på føtene, men det var med naud og neppe.

Eg kan forsikre om at ein kan tenkje mykje rart når ein står midt i ein skau - og det gjorde eg. Deriblant at her er det mykje sopp å finne til hausten, og om eg i det heile kom meg ned til sentrum igjen. Min turferd hadde fått ein brå slutt om Raude krossen hadde måtte henta meg, og nokon i Sunnmøringen måtte jo ha skrive om det...

Men så såg ei ei lysning, og denne gjekk eg mot. Då hamna eg på skogsvegen over Drege, som var avmerka i kartet på Morotur. Det tok meg eit halvt sekund å sjå at denne vegen, som ikkje er ein del av råsa for Stikk ut, førte meg tilbake til parkeringsplassen.

Sjeldant har eg vore så glad for å sjå bilen min igjen!

Turopplevinga på denne turen kjem til å bli mykje betre no når snøen er vekk - og eg må jo tilbake, for å sjekke kor råsa eigentleg går. Men eg gir turen ekstrapoeng for å gi meg ganske mykje spenning etterkvart, og det fantastiske utsynet frå toppen var til å miste pusten av - sjølv om det akkurat då var isnande kaldt med snø i lufta. Tenkjer vi seier åtte av ti, eg - snøen skal eg slett ikkje laste nokon annan enn værgudane for.

Fjelltrimmen får skryt av meg for å ha plukka ut denne turen - og som sagt: Eg skal hit igjen, då på rett rås!