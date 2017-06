Sjølvknipsstenger og annan kriminalitet

Bladfyken lever etter regelen «gild kone, gildt liv». Heilt til kona her førre veke kom heim med eit apparatur som ein kan ta sjølvknips med. Vi skal på ferie, og ho vil ha bilete av oss saman ein eller annan stad.

Då vart kona hennar muggen. Altså meg. Til å vere bladfyk, er eg skremmande lite PR-kåt. Då eg jobba nordpå, var eg ihuga og høglydt motstandar av å få klistra opp eit profilbilete ved sidan av namnet mitt på artiklane eg skreiv.

Våre vyrde lesarar har nok å slite med, om eg ikkje skal plage dei med andletet mitt i tillegg til eit namn du må ta pause for å skrive fullt ut. Og eg stiller meg mildt sagt tvilande til om mine artiklar blir kvalitetsmessig betre av at du, vyrde lesar får sjå korleis eg ser ut. Om eg hadde sett ut som Elisabeth Grannemann, hadde jo ikkje det endra måten eg skriv på. Kanskje synginga, men ikkje skrivinga.

Sjølvknips-konseptet har gått meg hus forbi. Eg ser ikkje korleis mitt ringe vesen sittande på Båsenibba kjem til å forbetre eit bilete frå Båsenibba. Substansen – at eg har vore på Båsenibba og at det er fint der – den endrar seg då verkeleg ikkje av at eg sjølv er avbilda?

Å fortelje det til kona, det er å tale for døve øyre. Ho har jobba som fotograf i årevis, og fotograferer alt. Rubbel og bit. Hennar yndlingsmotiv er meg sovande, men ein av dei tre firbeinte like sovande på meg. Heldigvis utan lyd. Det skal ho ha.

Til dei som protesterer på å bli tatt bilete av til avisa: Eg skjønner kva de meiner. Men altså: Inkje bilete, ingen sak. Sånn er bladfykeriet i 2017.

Som nesten femtiåring – det er berre ni år igjen – så tek eg retten til å vere gamal og gretten. Og eg liker ikkje likest. Eg skjønner ikkje greia. Korleis ein tommel på Facebook kan gjere noko som helst kvalitativt betre, det stiller eg meg mildt sagt skeptisk til. Den måleeininga gir fullstendig feil fokus.

Når fokuset er på overflata, ikkje substansen, då mugnar eg. For meg er det meir til i verda enn andre si anerkjenning. Og verda fortset si absurde, vindskeive ferd same kva du postar på Facebook eller Instagram.

Det eksisterer berre tre «normale» bilete av meg på ni år: Førarkortbiletet, passbiletet – og bryllaupsbiletet. Alle dei andre er med bart, boa, krabbeklo – eller villfarne andletsmusklar. Tenker vi fortset slik, eg.

For den dagen eg stiller på eit «ordinært» sjølvknips utan at tvang er involvert, den dagen kjem ikkje. Same kva kona måtte meine om den saka.