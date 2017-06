Kulturarv-samarbeid om klimatiltak

Våtare, varmare og villare vêr skaper nye utfordringar for bygningar og arkeologiske kulturminne nordover i verda. Dei kan raskare enn før bli øydelagde av til dømes ròte eller erosjon.

Fram til sommaren 2020 skal dei seks landa saman utvikle eit vurderings- og rettleiingsverkøy for forvaltinga av kulturminne og kulturmiljø under endra klimaforhold. Det web-baserte verktøyet skal prøvast ut ved ni kulturminne, for Noregs del på Svalbard og i Aurland i Sogn og Fjordane.

"Adapt Northern Heritage" er delvis finansiert med EU-pengar, delvis av styresmakter og institusjonar i deltakarlanda. Til saman 15 institusjonar er med i prosjektet, som skal leiast av Historic Environment Scotland med støtte frå Riksavntikvaren, Minjastofnun Ísland og Norsk institutt for kulturminneforskning (Niku). Elles deltar mellom andre Riksantikvarieämbetet i Sverige, Sysselmannen på Svalbard, Aurland kommune og Northern Federal University Lomonosov Higher Engineering School i Russland.

