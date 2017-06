Stort matmøte i kulturhuset

- Kva skal til for å sikre at vi produserer det vi faktisk kan, frå jord til bord, spør arrangørane, som er Tankesmien Agenda, Bondelaget, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Felleskjøpet Agri.

Dei slår fast at det blir stadig færre bønder i Norge, og nå går også mengda vi lager sjølv nedover.

Rammer næringsmiddelindustrien

– Da rammer ein svært mange andre arbeidsplassar, rundt omkring i hele landet vårt: Næringsmiddelindustrien er ein av Norges største og viktigaste industriar. Den er også 100 prosent avhengig av at bønder i Norge produserer råvarer. Kva skal til for å sikre at vi produserer det vi faktisk kan, frå jord til bord? spør arrangøren til møtet.

Fire innleiarar

Med på det opne møtet blir forutan Trygve Slagsvoll Vedum og Marte gerhardsen også Eivinn Fjellhamme (prosjektleiar i AgriAnalyse og Rose Bergslid (rådgjevar i Norsk senter for økologisk landbruk).