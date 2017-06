Elev måtte ha hjelp

Røde Kors kunne i 14-tida informere om at hendinga var under kontroll og at det ikkje var snakk om alvorleg personskade, men at dei hadde med båre for å frakte vedkomande ned att frå fjellet.

Dei ønskte ikkje å kommentere saka ytterlegare. Politiets opperasjonssentral var i 14-tida ikkje informert om hendinga.

Skurahornet er eit populært turmål, nord vest for Stranda sentrum.