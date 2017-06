Fryktar helseskade av asbestrøyr

Bebuarar ved Helsemvika fryktar helseskade etter at det gjennom mange år har vore brot på vassleidninga av asbest.

Engsteleg

– Nå skjedde det ennå ein gong den 30. mai. Eg som bur her inne er engsteleg for dei helseskadar dette kan føre til. Det er ei kjend sak at asbeststøv som vi pustar inn kan skade lungene. Det er i seinare tid påvist at

asbest også kan skade andre indre organ, skriv ein bebuar. Han håper kommunen tek problemet på alvor og syter for at asbestrøyra vert skifta ut så snart som mogleg.

Blir skifta

Kommunalsjef plan og utvikling i Stranda, Einar Lied, seier til Sunnmøringen at øydelagde rør blir skifta så snart som mogleg, men ein er avhengig av kommunale løyvingar om ein skal gjennomføre ei omfattande utskifting av røyra i kommunen.

– Det var vanleg å leggje slike røyr tidlegare, men alle nye røyr er ikkje av asbest, seier Einar Lied til Sunnmøringen.