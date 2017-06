TV-aksjonen neste år går til Kirkens Bymisjon

NRK har tildelt TV-aksjonen neste år til Kirkens Bymisjon. Pengane som blir samla inn, skal gå til å skape møtestader.

– Vi gler oss til å invitere alle i Noreg til ein stor dugnad for at fleire skal få delta i ein meiningsfull kvardag, gode fellesskap og får ly for natta, seier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

Bymisjonen skal bruke pengane på møtestader som kafear, arbeids- og fritidstilbod, overnattingsstader og sosiale nettverk.

Dei siste åra har det med eitt unntak komme inn meir enn 200 millionar kroner til TV-aksjonen. NRK fekk i år tolv søknader før dei bestemte seg for kven som skulle få innsamlingsaksjonen i 2018.

