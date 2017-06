Tidlegare nynorskfest neste år

Siste helga av juni har i 17 år vore den faste helga for Dei nynorske festspela i Ørsta og Volda. Men neste år blir festspela flytta til andre helga i juni, fortel NRK.

– Slutten av juni er ferietid for mange, og at vi har festspel på den tida, har gitt utfordringar overfor både utøvarar, frivillige, lokale samarbeidspartnarar og for publikum, seier Gaute Øvereng, dagleg leiar for Ivar Aasen-tunet, der mykje av festspela går føre seg.

Eit enno tidlegare tidspunkt for festspela er ikkje aktuelt, fordi arrangøren gjerne vil ha sommarvarme under utearrangementa.

(@NPK)