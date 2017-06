Sjå kommunestyret direkte

Møtet blir sendt direkte frå klokka 13.00.

I tillegg til dei vanlege kommunestyresakene, blir det i dag også generalforsamling for Stranda Energi AS og Stranda Eigedomsselskap AS, samt utdeling av KS-merke.

Sakslista er elles som følgjer:

041/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

042/17 Stranda kommune - Årsmelding drift 2016

043/17 Stranda kommune - Rekneskap 2016

044/17 Årsmelding 2016 - Stranda hamnevesen KF

045/17 Årsreknskap 2016 - Stranda hamnevesen KF

046/17 Stranda kommune – Økonomirapport 1. tertial 2017

047/17 Reknskapsrapport Stranda hamnevesen KF januar - april 2017

048/17 Klagebehandling - Detaljregulering for ny veg til Fursetreset med bru

049/17 Avlastningsbustad Stranda kommune

050/17 Lokal forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad

051/17 Detaljreguleringsplan for Ottogrenda (H60,H62 m.fl.) Strandafjellet.

052/17 Felling av merka hjort og innsamling av gpsklavar i åra 2018-2021

053/17 Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2016

054/17 Fjellgården Øvre Ljøen Amfi - Søknad om skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk gruppe 1 og 2

055/17 Oppfølging av kommunestyresaker for perioden 01.08.16-31.12.16

056/17 Demokratiprosjektet v/Sunnmøre Regionråd - Val av deltakarar i prosjektet