Fekk smake rjomegraut for første gong

Vel, den var så-som-så:

– Eg synest det smakte heilt greitt, men eg trur nok ikkje eg ville ha spist det igjen, smilte Stephanye Mendez i eitt av telta på Langemyra stadion.

Saman med familien har Mendez, som er frå Miami i USA, vore på besøk hos vener i Liabygda i om lag ei veke.

Første møte med snø

Det er første gong ho vitjar Noreg – og ho blir ivrig når vi spør korleis det har vore så langt.

– Eg elskar meg her! Dette er første gongen eg har sett fjell, og tatt på sauer og geiter. Det er også første gongen eg har tatt på snø! Eg har fotografert alt mogleg, fortalde Mendez, og la til at ho også har vore på sin fjelltur i løpet av Noregsbesøket.

Ikkje lei seg for regnet

Då vi kom i prat med Mendez like før klokka 19.30, hadde det akkurat begynt å regne. Vi beklaga det dårlege vêret, og sa at det var dumt ho fekk regn på sin første jonsokaftan. Den sympatiske amerikanaren sa at det ikkje gjorde noko.

– Det kan regne ganske mykje i Miami også, smilte ho.

Bålet på Langemyra blei tent rundt klokka 20.00 i kveld, fredag. Du kan sjå bilete av dette, samt bilete frå fleire andre jonsokfeiringar i kommunen, i denne biletserien (ab-sak).