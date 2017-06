Må drikke mjølk frå Austlandet

Mjølk frå produsentar på Sunnmøre blir den neste månaden omdirigert til næraste meieri.

-Noko av mjølka vil hamne på Byrkjelo der Tine produserer Norwegia-ost og brunost for fullt. Noko vil også gå til desertproduksjonen ved meieriet i Ålesund, seier meierisjef Jan Heggem ved Sunnmøre Meieri til Sunnmøringen.

Frå Oslo og Frya

Normalt får forbrukarane på Sunnmøre mjølk frå nærområdet som er tappa på meieriet i Ålesund og køyrt direkte frå meieriet til butikkane. Den midlertidige stansen betyr at kundane på Sunnmøre vert forsynt frå andre meieri i desse fire vekene, for det meste frå Oslo og Frya. Etter som mjølka desse fire vekene kjem frå andre delar av landet vil forbrukarane oppleve å få regional mjølk frå Østlandet.

TINE Meieriet Ålesund vart bygd allerede i 1908 og er dermed blant dei eldste meieria i Norge. Meieriet er utvida og ombygd fleire gonger. I sommar vert det ei ny oppgradering av lageret. Arbeidet startar denne veka. I dei fire vekene dette pågår vert lageret stengt og delar av produksjonen stoppa. I denne perioden må sunnmøringane drikke «melk fra Østlandet», skriv Tine i ei pressemelding.

Byrkjelo avviklast

Ei av årsakene til oppgraderinga er at konsummjølkproduksjonen på Byrkjelo er vedtatt avvikla. Det betyr ikkje at meieriet på Byrkjelo blir lagt ned. Dei skal i staden auke produksjonen av Norvegia og brunost. Avviklinga på Byrkjelo betyr at Ålesund overtek ca. 200 kundar og aukar produksjonen med ca. fire millionar liter i året.

På lageret skal det meste rivast og byggjast opp att på fire veker. Dette blir ei ombygging for å handtere eit større volum og samstundes ei fornying av lageret.

Dessert som normalt

Det betyr at lageret i Ålesund blir stengt i fire veker i sommar, i vekene 26-29. Ein følgje av dette er at også søtmjølkproduksjonen i Ålesund vil ha sommarstengt, mens produksjonen av dessertar og andre langtidshaldbare produkt vert som normalt.

TINEs kortreiste mjølk må reise litt lenger i sommarferien!

Normalt får forbrukarane på Sunnmøre mjølk frå nærområdet som er tappa på meieriet i Ålesund og køyrt direkte frå meieriet til butikkane. Den midlertidige stansen betyr at kundane på Sunnmøre vert forsynt frå andre meieri i desse fire vekene, for det meste frå Oslo og Frya. Etter som mjølka desse fire vekene kjem frå andre delar av landet vil forbrukarane oppleve å få regional mjølk frå Østlandet.