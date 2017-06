Hareid ikkje lenger på Robek-lista

Fjorten år etter at Hareid kommune kom inn på den økonomiske uførelista Robek, kan kommunen endeleg stå på eigne bein og greia seg utan statleg tilsyn.

– Det betyr veldig mykje både for økonomien og for politikarar og tilsette at vi no har kome i ein ny situasjon, seier ordførar i Hareid, Anders Rise (H) til NRK.

Han seier at kommunen har arbeidd hardt for å koma ut av Robek-lista og at dei no har fått gode system og rutinar for å halda orden på utgiftene.

Hareid kommune er den kommunen i Møre og Romsdal som har vore lengst på den statlege lista over kommunar som ikkje har klart å halda orden på eigen økonomi. Også fem andre kommunar i fylket greidd å koma seg ut av den sure lista, men Ålesund, Giske, Stranda og Sande er framleis Robeklista. Assisterande fylkesmann Rigmor Brøste håpar likevel det går rett veg for desse kommunane også.

– Når vi no får regionreforma, blir Møre og Romsdal ein av dei minste regionane. Då er det om å gjera å ikkje ha nokon kommunar på Robeklista, seier Brøste. Ho peikar på at det då er viktig bruka kreftene på samfunnsutvikling for landsdelen.

