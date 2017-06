Skal sjekke turistbussane

I dag, tysdag 27. juni og i morgon, kjem Statens vegvesen sine kontrollørar til å stoppe turistbussar i Geiranger. Dei skal sjekke at bussane er i god stand, at dei nødvendige løyva er på plass og at passasjerane har på seg belte.

Med fleire tusen turistar i Geiranger med omland kvar dag i sommarsesongen, kan presset vere stort på vegane.

– Når pågangen er så stor, veit vi at det kan vere freistande å ta i bruk køyretøy som er i for dårleg teknisk stand. Det er også stor slitasje på køyretøya som køyrer såpass mykje i ein lang turistsesong og med ein så krevjande topografi som Geiranger har, seier leiar for kontrollen Roar Ødegård i Statens vegvesen.

Dette blir kontrollert

Vegvesenet kjem blant anna til å sjekke at reglane for køyre- og kviletid blir haldne. Teknisk stand på bussane er også i fokus, til dømes om dei lek olje eller diesel. Dei vil også sjekke mogleg varmgang i bremsene.

Statens vegvesen sine kontrollørar vil også snakke med turistane om kor viktig det er å bruke bilbelte i buss, opplyser dei i ei pressemelding. Dei vil få tildelt ei brosjyre på engelsk om dette.

– Få veit kor farleg det er at dei andre på bussen ikkje bruker belte. Det vi ofte ser i ulykker, er at passasjerane blir kasta rundt i eller ut av bussen. På den måten kan passasjerane gjere stor skade både på seg sjølv og kvarandre. Vi bruker også belte for å ta vare på dei vi reise saman med, seier Annette Henden i vegvesenet.