Vart tildelt KS sitt heidersmerke

Utmerkinga er ei påskjønning til tilsette for lang og tru teneste, og vert tildelt tilsette i offentleg sektor med meir enn 25 års teneste.

Tilsette si ære

– Den kanskje aller viktigaste grunnen til at vi seinare i møtet skal behandle ei årsmelding med eit godt resultat for kommunen, er dei tilsette, sa ordførar Jan Ove Tryggestad under tildelinga.

Grøndalen har 25 års fartstid i kommunen, medan Sve har 31 års teneste.

– Fortset så lenge de kan og vil, for de gjer ein utruleg viktig jobb, var oppmodinga frå ordføraren.