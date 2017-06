Vil samle beredskap

– No kor Stranda får behalde lensmannskontoret, er det vår oppgåve å legge til rette for eit framtidsretta kontor. Det blir heilt håplaust å legge kontoret innanfor oppskyllingshøgda for Åkneset, seier Sve.

Samlokalisering

Han ønsker ei samlokalisering av politiet, NVE og kommunen på Ødegård.

– Då får ein samla funksjonane, og det kan bli ei knallbra løysing. Og vi er nøydd til å gripe moglegheita no, når det står 1000 til 1500 kvadratmeter med lokale som kan gjerast om til kontor, seier Sve.

Er positive

– Denne løysinga har vorte drøfta med NVE, og dei stiller seg positive, fortel Sve som og er styreleiar i Åknes/Tafjord IKS.