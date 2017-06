Stenger populær turrås i Geiranger

Norsk Fjordsenter opplyser at råsa til Løsta er stengt.

– Etter synfaring har vi vurdert at det er fare for at ein berghammar kan falle ut like ovanfor stien. Vi arbeider for å få vurdering av geolog i fyrste omgang. Vi oppmodar difor om at turfolket heller vel eit av dei andre flotte turmåla i området vårt – her er rikeleg nok å ta av, skriv dei på Facebook.

På Destinasjon Ålesund og Sunnmøre si heimeside kan ein lese at utgangspunktet for denne turen er Vesterås.

Løsta ligg om lag 500 meter over havet, med utsikt over fjorden, Grande og Møllsbygda.