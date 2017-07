Veksande interesse for amcar

Amcar er ein norsk organisasjon som står for ”american cars”. Den vart starta seint på 70-talet for å ta vare på bilane.

Veteranbilar

- Etterkvart som tida går blir organisasjonen større og større, spesielt no når det blir meir opna for veteranbilar, fortel Walther. Ein bil blir rekna som ein veteranbil når han er over 30 år.

- Kvifor arrangerer de eit slikt treff Stranda?

Skape liv

- Formålet er å samle bilane i området og auke interessa i bygda. Vi arrangerer dette for å skape liv og gi eit tilbod for å komme å sjå på. Spesielt kjekt er det for dei som har interesse for bil, slik at dei kan møte andre med same hobby og dele erfaringar. Denne interessa er veksande her på Stranda og områda rund. Det er om lag 50 medlemmar i Amcar Storfjorden for tida, sewier Eide, som strekar under at det ikkje er nødvendig å eige bil for å vere medlem. Alle er hjerteleg velkomne.

Frå vid omkrets

I tillegg til deltakarar frå Storfjorden-området var det kome folk frå Stryn, Ålesund, Ørsta og Molde. Mange kom innom for å sjå på bilane og alle fekk kvar sin stemmeseddel, der det var moglegheit for premiar.

- Kan kven som helst komme med bilane sine?

Europeiske veteranbilar

Ja, så lenge det er ein amerikansk bil får dei ein plass og eit nummer til utstilling. Vi har også opna for veteranbilar frå Europa, seier presidenten, som fortel at treffet går ut på å sjå, skryte og dele erfaring.

- Snakke bil rett og slett. Seinare i kveld vil det bli matservering på hotellet. Det var hotellet som spurde om vi ville arrangere dette og bruke området, så det var vi ikkje sein med å svare ja til, seier Walther Eide.