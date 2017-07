Regnbogeaure på rømmen

Fiskeridirektoratet opplyser at dei fekk ei melding om rømming av regnbogeaure frå eit av Fjordlaks Aqua sine anlegg i Stranda kommune den 21. juni.

Det blei meldt om maskebrot i not på Overåneset Vest.

Direktoratet seier at omfanget ikkje er avklart, men at selskapet har drive gjenfangst rundt anlegget. Per 29. juni har dei fanga om lag 250 individ. Fisken har ei snittvekt på 1,3 kilo.

Fiskeridirektoratet har gjennomført rømmingstilsyn og gitt Fjordlaks Aqua pålegg om utvida gjenfangstplikt.

– Med bakgrunn i at fangstane ikkje har gått ned er det er også gitt pålegg om ny undervassinspeksjon av anlegget, skriv dei.

Direktoratet oppmodar folk om å melde inn observasjonar og fangst av rømt regnbogeaure til ein døgnopen vaktsentral, og skriv at gjeldande fiskereglar i området må bli følgt.