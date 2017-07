Sunnylvsjente på talentleir

Det skriv Sunnmøre Fotballkrets på heimesida si.

Sunnmøre Fotballkrets og IL Hødd samarbeider om denne leiren for utvalgte utviklingsgrupper på Sunnmøre, skriv fotballkretsen.

- Foran talentleiren i 2017 er det vesentlege endringar i modellen. Talentleiren vert todelt: Vi legg meir til rette for jentene, det vil seie at begge kretslaga frå Sunnmøre vil ha base på Høddvoll i tre dagar og vi inviterer kretslaga frå dei to nabokretsane. Dette betyr at vi bruker meir ressursar på jentene, sidan gutane har hatt større aktivitet siste to åra gjennom toppklubbprosjekt som NTF sine Eliteturneringer mm. Nasjonal G14 serie har komt som ny arena i 2017. Konklusjonen er at guttekretslaga ikkje deltar på talentleiren denne gongen, skriv fotballkrinsen.