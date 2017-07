Bil med motorstans ved Ørnesvingen

Rundt klokka 15.00 i dag, torsdag, melde politiet i Møre og Romsdal at det var kome inn meldingar om trafikkaos ved Ørnesvingen i Geiranger.

Ei politipatrulje blei sendt til staden. Like før klokka 16.00 melde dei at det ikkje var ein kaotisk situasjon. Politiet skriv på Twitter at det er ein bil med motorstans på staden, som ikkje er til hinder for trafikken.