Parkeringsplassane på Gardermoen er nesten fulle

Avinor oppfordrar reisande til å bruke kollektivtransport for å komme seg til Oslo lufthamn. Nesten alle dei 18.500 parkeringsplassane der er nemleg opptatt.

At parkeringskapasiteten nesten er sprengt, kjem av både at det er fleire som reiser, og at det er færre parkeringsplassar tilgjengeleg i år enn i fjor. I tillegg driver Bane Nor sommararbeidarar på jernbanen, noko som har ført til at fleire togruter til og frå Oslo lufthamn er blitt innstilt, opplyser Avinor.

– Vi beklagar ulempene dette medfører for dei reisande, men ønsker å vere tidleg ute slik at folk ikkje kjem til Oslo lufthamn utan å få tak i parkeringsplass. Ønsker ein likevel å parkere, anbefaler vi at ein bestiller på førehand parkeringsplass slik at ein sikrar seg plass før ein kjem til, skriv selskapet i ei pressemelding.

Avinor reknar med at dei største utfordringane er over innan utgangen av juli.

