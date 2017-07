Førsteinntaket for vidaregåande skule er klart

Møre og Romsdal fylkeskommune har no publisert tala som viser kor mange primærsøkarar med ungdomsrett som har søkt seg til dei ulike vidaregåande skulane.

Fylt opp plassane

Det er godt nytt å melde for Stranda vidaregåande skule som har åtte søkarar til åtte plassar både i VG1 Restaurant- og matfag og VG1 Helse- og oppvekstfag. Førre skuleår, 2016/2017, blei ikkje førstnemnde klasse starta opp, då ein berre hadde 3 søkarar.

Dette kan sjå ut som fulle klassar, men rektor Jon Hjortdal forklarer at full klasse i resturantfag er 12 plassar og i helse- og oppvekstfag 15 plassar.

– Vi har fylt opp klassane i forhold til kapasiteten. Vi skulle sjølvsagt ønske at vi kunne fylle dei heilt opp, men vi gleder oss over at tilbodet no er tilbake på restaurant- og matfag, seier han.

Søkjartala

I mars blei det bestemt at VG2 Teknikk og industriell produksjon og VG2 helsearbeidarfag ikkje blir starta opp komande skuleår. Årsaka til det var at sistnemnde berre hadde tre primærsøkjarar, medan det første ikkje hadde nokon søknader.

Førsteinntaket for skuleåret 2017/2018 ser slik ut for Stranda vgs:

Nivå Kursnamn Plassar Tatt inn sum U 1 Helse- og oppvekstfag 8 8 1 Idrettsfag 60 56 1 Restaurant- og matfag 8 8 1 Studiespesialisering 30 12 1 Teknikk og ind. produksjon 12 4 2 Helsearbeiderfag 0 0 2 Idrettsfag 30 30 2 Realfag 15 15 2 Språk, samfunnsfag og økonomi 15 15 2 Industriteknologi 0 0 3 Idrettsfag 30 24 3 Realfag 15 15 3 Språk, samfunnsfag og økonomi 15 15

Skulen har til saman 202 søkarar til 238 plassar.

– Veldig god auke

– Det er gledeleg å sjå at den positive utviklinga vi har sett dei siste tre åra held fram. For fire år sidan hadde vi berre litt over 150 søkarar, og komande skuleår ligg vi an til å ta inn cirka 200 elevar. Det er ei veldig god auke, som vi er kjempefornøgde med, seier Hjortdal, og trekk spesielt fram det store løftet som har vore på idrettsfag.

I år har dei to klasser i VG1 Idrettsfag. Linja har 56 søkarar til 60 plassar.

Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at fristen for elevane å svare på førsteinntaket er 14. juli.

Stoda i fylket

I fylket er det 162 søkarar med ungdomsrett som ikkje har fått plass på VG1, 62 med ungdomsrett som ikkje har fått plass på VG2 og 44 som ikkje har fått plass på VG3. Det er noko mindre enn dei siste åra, seier fylkesutdanningssjef Erik Brekken.

– Av erfaring veit vi at ein god del av dei som står på venteliste vil kome inn når andreinntaket blir køyrt ca. 7. august. Vi vil passe på at alle søkarar med ungdomsrett får skoleplass til skolestart. Andre søkarar får ikkje tilbod før alle med ungdomsrett har fått ein skoleplass, seier han.

På same tid er det ventelister for å få plass på fleire VG1-tilbod, blant anna i elektrofag og idrettsfag.