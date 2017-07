Kjepetre gjekk i bakken

- Grana hadde i den siste tida teke til å tørke ut, og greinene bar bod om at treet ikkje var i form lenger, fortel rektor Helge Nygård ved Ringstad skule til Sunnmøringen.

Kunne ramle ned

I desse tider med mykje ver og vind, kunne ikkje skulen ta sjansen på at treet skulle verte ståande lenger. Det vaks også på eit tynt og skrint jordlag på fjel. Alt i alt meinte også fagmann på tre, Jostein Dalen at det var greitt at endetida til treet var kome.

Fagmessig

- På ein fagmessig måte gjennomført utan heisekran og med enkle midlar, vart det store treet felt , og det datt akkurat der det var planlagt at det skulle kome. Den gamle edelgrana var omlag ein meter i diameter og 18 meter høg, fortel rektoren.

Kubbestolar?

No får borna på SFO telje årringar på stuven, og er dei heldige, så kan dette kanskje verte emne til nokre kubbestolar og benkar på skuleplassen!