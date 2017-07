Stor verdiskaping i reiseliv

–Reiseliv er faktisk verdas største næring, den er i sterk vekst, og er forventa å vekse betydeleg framover, seier Ragna Brenne Bjerkeset, assisterande regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

I Møre og Romsdal ligger næringa på 10. plass, målt i verdiskaping (tal frå 2015).

-I tillegg veks næringa raskare enn resten av næringslivet i regionen, fortel Bjerkeset.

Opplevingar gir størst vekst

Den delen av bransjen som leverer opplevingar, står bak det største vekstbidraget i fylket vårt. Dette er ein trend som er tydeleg også internasjonalt.

–Her medverkar også offentlege kultursatsing ein god del, men aktivitetsleverandørar blir stadig viktigare, seier Bjerkeset til fylkeskommunen si presseteneste.

Lønsam reiselivsnæring

Møre og Romsdal fylkeskommune og dei tre destinasjonsselskapa i fylket jobbar strategisk og operativt saman i organisasjonen Møre og Romsdal Reiseliv. Selskapet skal bidra til utvikling av ei lønnsam reiselivsnæring. Dei har bestilt analysen, som er finansert av Møre og Romsdal fylkeskommune og gjennomført av Menon Economics. Analysen tek for seg tal frå 2004 til 2015.

Gir effekt i mange bransjar

Forbruket til tilreisande og ringverknadene frå forbruket, er rekna til å bidra med 1 657 millionar kroner i verdiskaping i Møre og Romsdal i 2015. Effekten fordeler seg på mange bransjar som figuren nedanfor viser.

Meir produktiv og solid

Veksten i verdiskapinga i reiselivsbransjen er større enn andre bransjar i fylket. Det er god produktivitetsvekst og bedriftene har vorte meir solide. Talet på bedrifter med eigenkapitaldel over 30, viser ei jamn stiging dei siste 10 åra. –Dette til tross, bransjen er prega av lave driftsmarginar, og analysane viser store svingingar. Heilårsturisme og forlenging av sesongar, er utfordringar som bransjen tar på alvor, og jobbar både strategisk og operativt med, seier Bjerkeset. Næringa er arbeidsintensiv, og i Møre og Romsdal stod reiselivsnæringa for fem prosent av talet på tilsette i næringslivet i fylket.

Reiselivet påverkar attraktiviteten

-Analysen viser at reiselivsnæringa gir viktige bidrag for utvikling av robuste samfunn i fylket vårt, seier Bjerkeset. Kort summert opp viser rapporten at reiselivsnæringa.