Skal rappellere seg ned til kulpar

I går ettermiddag, søndag, falt ein utanlandsk mann i 60-åra utanfor ein sti ved Muldalsfossen i Tafjorden.

Vanskelege forhold gjorde at leiteaksjonen blei avslutta natt til i dag, måndag, utan resultat. I morgontimane var ein i gang med nye søk.

– Vi søker nå etter ein antatt omkommen person, seier operasjonsleiar Per Åge Ferstad hos politiet i Ålesund til Sunnmørsposten.

Avisa skriv at eit mannskap på åtte frå Sunnmøre alpine redningsgruppe er i gang med å søke etter mannen ved botnen av den rundt 200 meter høge fossen.

Søker i kulpar

Innsatsleiar Olav Ramnefjell i politiet seier til Sunnmøringen at to personar frå redningsgruppa no er i gang med å rappellere seg ned til eit par kulpar som ein ønskjer å undersøke nærare.

For å få sett på utilgjengelege stader prøver ein også med nye dronesøk.

Sunnmøringen sin reporter på staden fortel at politiet står på vakt ved stien opp til Muldalen. Årsaka til det er at dei ønskjer å gi redningsmannskapa arbeidsro.